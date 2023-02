Comotto: “Contro il Torino ho rivisto la Fiorentina di Italiano, con Jovic che si sta dando da fare per diventare una punta. Amrabat? Nove volte su dieci tutti se ne dimenticano”

Gianluca Comotto, ex giocatore viola e granata, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare la partita di ieri sera e del momento in casa Fiorentina:

“È stata una partita inversa rispetto a quella di campionato. La Fiorentina è stata superiore al Torino e mi è sembrato di rivedere il giusto atteggiamento della squadra. Speriamo che Jovic, dopo il gol di ieri, si sia definitivamente sbloccato. Sta lavorando tanto per diventare una vera punta, anche se di fatto non è quello il suo ruolo naturale.

E su Amrabat: “Questi casi sono da valutare singolarmente. Nove volte su dieci una cosa detta pochi giorni prima è facile che dopo poco venga dimenticata: spero che vada così”.