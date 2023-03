Comotto: “Dopo esser stata una delle più grandi delusioni, ora la Fiorentina è tornata alla normalità. Può diventare una stagione molto positiva”

Il dirigente sportivo ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Gianluca Comotto ha espresso la sua opinione sulla squadra viola, sottolineando l’ottimo periodo di forma e la ghiotta possibilità di vincere un trofeo. Ecco cosa ha detto a Radio Sportiva: “La Viola è tornata alla normalità. Per un periodo è stata nettamente una delle più grandi delusioni del nostro campionato, mentre ora si vede qualcosa di diverso”.

Sui possibili obiettivi: “In realtà la Fiorentina può fare qualcosa di importante anche in campionato. Anche se, chiaramente, le opportunità più grandi sono nelle altre competizioni. La Coppa Italia è un’ottima chance, ma occhio anche alla Conference League. In generale, può trasformarsi in una stagione estremamente positiva“.