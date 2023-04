Comotto: “Mi dispiace per Venuti, ma troverà un altro lido più adatto per lui. Dodo? Ve l’avevo detto che andava aspettato, così come per Italiano”

L’ex terzino della Fiorentina, Gianluca Comotto, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Dodo e in generale della squadra di mister Italiano:

“Io l’avevo detto che Dodò andava aspettato. In fase difensiva è migliorato, ora fa delle ottime coperture. Mi dispiace per Venuti, ma si troverà un’altra sistemazione. Ha dato tutto per questa maglia, ma farà meglio in altri lidi più adatti per lui. Pierozzi? Mi è sempre piaciuto. Ha gamba e ha già dimostrato di saper giocare con i grandi”.

E sulla squadra in generale: “Il panorama è cambiato. Bisognava aspettare i nuovi acquisti, e che la squadra crescesse. Vincere una coppa sarebbe la ciliegina sulla torta. L’atteggiamento della Fiorentina è cambiato, ha trovato la consapevolezza dei propri mezzi. Italiano è stato bravo a trovare le motivazioni per il gruppo. E’ stato intelligente a mettere da parte l’integralismo e adattarsi alle circostanze.”