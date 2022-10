Compagnoni: “La Fiorentina non sta bene di testa. Vlahovic e Torreira sono stati rimpiazzati male. E a gennaio…”

Il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni, che ha commentato Fiorentina-Lazio 0-4, è intervenuto a Radio Bruno Toscana tornando sulla partita: “Il risultato è chiaramente bugiardo. Uno che non ha visto la partita e legge 0-4 pensa ad un’asfaltata, ma non è stato così. Anzi, i primi 10 minuti era un’altra storia”.

Sulla Fiorentina: “Questa squadra ha due problemi grossi, molto difficili da risolvere. Primo su tutti, la testa: mi sembra una Fiorentina molto in difficoltà dal punto di vista mentale. Poi, giocatori come Vlahovic e Torreira non sono stati rimpiazzati con uomini all’altezza. I giocatori individualmente sono bravi, ma in questo progetto c’entrano veramente poco”.

Sul mercato: “Io credo che qualcosa, nel mercato di Gennaio, debba essere fatto, altrimenti… Domani in Europa? Se si ritrovasse parzialmente Cabral, magari con un contributo, riavere un centravanti di ruolo aiuterebbe. In generale, da qui alla sosta, la Fiorentina deve cercare di salvare il salvabile in campionato e passare il girone in Conference League“.