Comunicare coi social: La Fiorentina fa autogol e viene presa di mira dai tifosi

La Fiorentina ha scelto un nuovo modo di comunicare, affidandosi ai social, bypassando così i media tradizionali. Ma questa corsia presa dalla società si è rivelata un autogol. Di questo fattore si occupa stamani La Repubblica nella sua edizione di Firenze.

Sul giornale si sottolinea come questa via comunicativa è stato l’assist perfetto per far sfogare la gente: “Vergognatevi”, “Preparate il Pallottoliere”, “Ho perso l’entusiasmo” sono stati alcuni commenti a un semplice post che ieri mattina ricordava la prossima partita, quella di domenica a Roma con la Lazio. Una situazione che ha finito per travolgere anche la squadra.