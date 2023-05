Comunicate le fasi di vendita e i prezzi dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: i dettagli

La Lega Serie A con un comunicato ha fatto sapere che le fasi di vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma tra Fiorentina e Inter del 24 maggio si dividerà in tre fasi per i tifosi viola, ai quali saranno riservati i settori: Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.

1a fase: Dalle ore 14.00 dell’8 maggio 2023, fino alle ore 10.00 del 10 maggio vendita riservata a:

sostenitori della Fiorentina che hanno acquistato il ‘Pack a 2 gare” inserendo il numero della propria ‘InViola Premium Card’ e della’InViola Gold Card’ la data di nascita in formato GGMMAAAA; ogni Pack

a 2 gare, può acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano possessori di `’Pack a 2 gare’ inserendo per ciascuno il relativo numero di tessera InViola Premium o Gold Card, la data di nascita in

formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 061200000000-GGMMAAAA). Sospensione della vendita per motivi tecnici dalle ore 10.00 alle ore 14.00 del 10 maggio

2a fase: Dalle ore 14.00 del 10 maggio 2023, fino alle ore 10.00 del 12 maggio si aggiungono alla vendita riservata anche: gli abbonati Fiorentina 22-23, inserendo il numero della propria ‘InViola Premium Card’ e della ‘InViola Gold Card’ e la propria data di nascita. Ogni Abbonato Fiorentina 22-23 può acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano Abbonati Fiorentina 22-23 (inserendo per ciascuno il relativo numero di InViola Card). Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera InViola, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio; 061200000000-GGMMAAAA).

3a fase: Dalle ore 14.00 del 12 maggio 2023, fino alle ore 10.00 del 17 maggio, si aggiungono alla vendita riservata anche: i sostenitori della Fiorentina in possesso della ‘InViola Premium Card e della ‘InViola Gold Card’, inserendo il numero di Membership; ogni Card può acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano possessori di InViola Premium o Gold Card, sottoscritta entro il 11/05/2023, inserendo per ciascuno il relativo numero di InViola Card (esempio: 061200000000-GGMMAAAA).

In caso di biglietti rimanenti, il 17 maggio 2023 alle 14:00 inizierà la vendita libera.

Prezzi:

Tribuna Monte Mario 190,00 euro

Tribuna Tevere 135,00 euro

Distinti 50,00 euro

Curve 35,00 euro