“Con gli Hearts serve cambio di marcia, altrimenti è un problema per la Fiorentina. Italiano ha capito che deve cambiare, Jovic con spazio può far male”

Crocevia della stagione viola la sfida di oggi in Conference League: è ciò che sottolinea a Radio Bruno anche Angelo Giorgetti. Il giornalista de La Nazione analizza la sfida con gli Hearts toccando vari temi: “E’ una sfida decisiva, forse vale mezza stagione. Un terzo abbondante almeno. La vittoria farebbe tornare la Fiorentina in corsa in Conference. In campionato è dura risalire ma siamo all’inizio. Fiorentina cerca identità, sembra paradossale perché ne aveva tanta. Ho visto Italiano più cauto; è reduce da un periodo in cui è stato molto sotto pressione e sta cercando di cambiare qualcosa. Ha capito che si deve cambiare atteggiamento. Deve arrivare una sterzata”.

Prosegue Giorgetti: “La storia dell’assenza di qualità e cattiveria dove servono, sono argomenti di cui si è parlato troppo. E’ la partita per dimostrare che la Fiorentina può cambiare marcia, perché altrimenti è un problema. Oggi con gli Hearts è l’occasione giusta, con tutto il rispetto per la compagine scozzese. Jovic da centravanti ha faticato contro chiunque, serve qualcuno che dialoghi con lui. Sa centrare la porta, lo ha dimostrato. Vorrei vederlo in condizione di fare ciò che riesce a fare. Se può avere spazio per calciare vedremo un altro Jovic“.