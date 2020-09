Con Kappa come sponsor tecnico la Fiorentina torna “sulla Terra”, ma i prezzi rimangono da top club

Sono state quasi presentate tutte le maglie delle squadre di Serie A per la stagione 2020/21. La Fiorentina approderà alla uova stagione con il nuovo sponsor tecnico Robe di Kappa, con il quale è stato stipulato un accordo di 6 anni. Tra polemiche sulle discutibili fasce sulle maniche della prima divisa e sul concept crociato della terza, in generale i tifosi viola hanno in generale gradito le novità portate dal nuovo sponsor.

Tra le sostanziali differenze con le maglie firmate Le Coq Sportif delle scorse stagioni, sicuramente c’è quella del prezzo. Se anno scorso la maglia viola era la più cara dell’intero campionato di Serie A, con Kappa i prezzi sono tornati ad essere per lo meno “raggiungibili”. Dai 99,00 euro della scorsa stagione siamo passati agli 89,00 euro di quest’anno (senza personalizzazione). Il prezzo lo stesso (la differenza può essere di massimo un euro) con i top club italiani quali Roma, Inter, Milan, Napoli, Juventus e Lazio. Diversi invece i prezzi delle personalizzazioni con le maglie che possono costare dai 99,00 euro ai 109,00 (come la Fiorentina). Prezzi dunque sicuramente abbordabili ma che rimangono da top club.