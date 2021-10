“Con Kokorin la Fiorentina è diventata una barzelletta: in Russia è ritenuto un ex giocatore. Chi l’ha consigliato ha preso per i fondelli il club”

Questo pomeriggio Giorgio Kudinov, corrispondente da Mosca per La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno per commentare il primo anno e mezzo di Kokorin con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Non capisco ancora come possiate parlare di Kokorin. Io voglio bene alla storia della Fiorentina e a tutto quello che ha vissuto, ma per il caso Kokorin è diventata una barzelletta in Russia. La gente che ha portato Kokorin, che lo ha consigliato alla società viola, ha preso per i fondelli la Fiorentina e i suoi tifosi. Con tutto il mio amore per il calcio russo, non capisco come si possa continuare a parlare di lui. Lui era cosi anche quando è arrivato un anno e mezzo fa. Da quando è stato allo Spartak Mosca, dove ipotizzo sia successo qualcosa di clamoroso, non è più lo stesso calciatore di sempre: calcisticamente parlando non c’è più, e sul campo si vede. In Russia nessuno riesce a capire come mai ad una storica squadra come la Fiorentina sia venuto in mente di ingaggiare un giocatore finito come lui”.

“Una chance in futuro? In Russia lo paragonano ai giocatori cinquantenni di Calcio a 5, forse in un campionato come quello potrebbe fare la sua figura. Ogni volta che esce fuori il suo nome in Russia tutti si mettono a ridere. Mi dispiace moltissimo per lui, che si sia arrivati a questo e non vedo l’ora che questa barzelletta finisca: tutto questo infanga la Russia e il suo campionato calcistico. Questo perché poi in Italia potreste cominciare a pensare che tutti i calciatori russi siano come lui. Kokorin al contrario di Miranchuk, che comunque non è adatto al calcio di Gasperini, è arrivato in Italia da ex giocatore. I calciatori russi purtroppo in Italia fanno sempre fatica per molti fattori: dall’ambiente, all’alimentazione allo stesso modo di allenarsi e giocare. Ritorno in Russia? L’ultima estate si era parlato del Sochi ma è prematuro parlare di qualcosa di serio”.