Con un rigore di Vlahovic e le parate di Dragowski la Fiorentina batte l’Udinese e conquista la quarta vittoria del suo campionato

UDINESE-FIORENTINA 0-1

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta (64′ Nastasic), Biraghi (59′ Terzic); Bonaventura (64′ Maleh), Torreira (82′ Igor), Duncan (64′ Amrabat); Callejon, Vlahovic, Saponara.

95′ – FINISCE QUI! La Fiorentina espugna la Dacia Arena grazie al rigore di Vlahovic e a una grade resistenza difensiva

95′ – Saponara si prende un fallo importantissimo a centrocampo, Gersini ha il fischietto in bocca

94′ – Odriozola due volte in scivolata a lottare

93′ – Molina tenta il lancio lungo ma la palla esce in fallo laterale, l’Udinese presserà alta su questa rimessa

92′ – Deulofeu salta secco Callejon che ormai è fermo, il tiro deviato in corner. L’Udinese non sfrutta il tiro dalla bandierina

91′ – Callejon imbuca per Vlahovic che non chiude il triangolo ma calcia, strozzato sul fondo

90 ‘ – 5 minuti di recupero

89′ – Pussetto va giù in area nel contatto con Nastasic, per Gersini non c’è nulla

88′ – Prima Callejon e poi Vlahovic chiedono un fallo, ma Gersini fa giocare in entrambi i casi e l’Udinese continua a spingere

85′ – Sofferenza assoluta della Fiorentina che non esce più dalla propria metà campo

84’ – DRAGOWSKI! Ancora decisivo il portiere viola sul tiro da dentro l’area di Deulofeu, poi si salva la difesa della Fiorentina facendo muro davanti alla porta

82′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Torreira, dentro Igor

82′ – La Fiorentina esce bene da un pressing asfissiante dell’Udinese, ma ancora una volta vanifica la ripartenza tra lentezza e imprecisione

80′ – Cambio nell’Udinese: fuori Wallace, dentro Samardzic

78′ – Marcatura perfetta finora di Samir su Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina non riesce a liberarsi

76′ – Molina rientra sul sinistro e tenta la conclusione dalla distanza, fuori misura

74′ – L’Udinese prova ad avanzare, si chiude la Fiorentina

71′- Azione da sinistra a destra della Fiorentina, la palla arriva in area a Callejon che mette in mezzo ma trova la deviazione in corner di un difensore

70′ – Doppio cambio nell’Udinese: fuori Nuytinck e Stryger Larsen, dentro Molina e Udogie

70′ – Ammonito Amrabat che entra duro su Samir

69′ – OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Tiro dalla distanza di Saponara, apparentemente velleitario ma il rimbalzo rischia di tradire Silvestri che deve impegnarsi nella deviazione

68′ – Palla buttata in mezzo dall’Udinese, Dragowski la fa sua in presa alta

67′ – OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Maleh si presenta con una cannonata dalla distanza che finisce di poco alta, seguita dal volo di Silvestri

65′ – Leggerezza di Milenkovic, Beto si invola verso la porta e calcia ma trova il muro della difesa viola

64′ – Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Quarta, Duncan e Bonaventura, dentro Nastasic, Amrabat e Maleh

64′ – Duro scontro tra Samir e Callejon, neanche fallo per Gersini

62′ – Tanti errori di misura da parte della Fiorentina che ora fa fatica a ripartire. Spazio per Saponara che entra in area e cerca Terzic sulla sovrapposizione ma sbaglia il passaggio

59′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Biraghi, dentro Terzic

58′ – Ancora Udinese pericolosa con un tiro da fuori. Stavolta ci prova Makengo ma Dragowski è ancora bravo ad allungarsi, poi Biraghi evita il tapin. Udinese in crescita e Fiorentina un po’ in difficoltà al momento

56′ – Ripartenza sprecata da Saponara che punta il difensore dell’Udinese nei pressi dell’area ma fallisce il dribbling

54′ – DRAGOWSKI! Grande parata del portiere della Fiorentina che si allunga e devia con una mano il tiro a giro di Beto

52′ – Ammonito Wallace che frana gratuitamente addosso a Torreira con il pallone ormai uscito sul fondo

51′ – Torna in campo Torreira che sembra essersi ripresp

50′ – Torreira a terra dopo uno scontro di gioco, è caduto male sul braccio destro

49′ – OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Callejon riceve a destra e appoggia per Bonaventura, questi scarica per l’accorrente Torreira che da fuori area calcia forte senza inquadrare lo specchio

48′ – Grande cambio gioco di Saponara per Callejon che all’interno dell’area rientra sul sinistro e crossa addosso a un difensore

45′ – Comincia il secondo tempo

45′ – Doppio cambio nell’Udinese: fuori Arslan e Soppy, dentro Makengo e Pussetto

SECONDO TEMPO

48′ – Finisce il primo tempo, Fiorentina in vantaggio 1-0 grazie al rigore di Vlahovic

47′ – Ammonito Arslan che ha commesso un fallo su Bonaventura a palla lontana. Reazione molto nervosa del giocatore dell’Udinese

46′ – Ripartenza Fiorentina, lancio lungo di Duncan sulla corsa di Vlahovic che controlla in corsa ma poi si fa recuperare da Soppy

45′ – Pereyra batte la punizione tesa in mezzo, Vlahovic devia in corner

44′ – Fallo di Martinez Quarta su Soppy. Il difensore viola rischia grosso essendo già ammonito

42′ – Chiaro ormai il copione della partita: ritmo basso, Fiorentina che tiene il pallone e Udinese che prova a rendersi pericolosa con delle fiammate quando recupera il possesso

39′ – OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Grande imbucata di Torreira per Odriozola che entra in area e mette in mezzo, Vlahovic non arriva per pochissimo all’appuntamento col pallone

35′- Odriozola cerca lo scambio con Callejon ma il tocco di ritorno è troppo lungo e il pallone si perde sul fondo

34′ – Due ottime giocate di Duncan sostengono il palleggio paziente e preciso della Fiorentina

31′ – Cross pericoloso di Arslan, grande diagonale di Odriozola che salva tutto

28′ – Sgroppata di Beto che fa tutto da solo ed entra in area, poi deve arrendersi e viene chiuso dalla difesa viola

26′ – Deulofeu si beve Milenkovic e punta la porta, entra in area ma alla fine liscia la conclusione e Dragowski riesce a fermarlo. L’attaccante dell’Udinese si lamenta per un contatto, ma in realtà è stato bravo Quarta a sbilanciarlo senza commettere fallo

25′ – Altro intervento in ritardo di Samir su Callejon, Gersini gli risparmia il giallo

24′ – Tentativo di ripartenza dal basso forzato da parte della Fiorentina, Milenkovic deve spazzare in fallo laterale

23′ – Nulla di grave per Callejon che si rialza

21′ – Non cambia l’atteggiamento dell’Udinese, la Fiorentina continua a fare la partita mantenendo il possesso. Ora Duncan mette fuori il pallone perché Callejon è rimasto a terra dopo un tamponamento con Samir

19′ – Ottima uscita della Fiorentina da una situazione di difesa, la squadra viola gira palla

17′ – Primo giallo del match: ammonito Martinez Quarta

15′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! VLAHOVIC! 0-1! Perfetto il serbo dal dischetto, conclusione centrale che spiazza Silvestri e porta in vantaggio la Fiorentina!

14′ – RIGORE PER LA FIORENTINA! Al VAR Gersini vede la ginocchiata di Wallace a Bonaventura e indica il dischetto

13′ – OCCASIONE FIORENTINA! Odriozola entra in area e mette in mezzo, sponda di Vlahovic per il tentativo di rovesciata di Saponara respinto da un difensore. Poi Bonaventura va giù su una spinta di Wallace

11′ – Corner di Deulofeu, Becao impatta di testa ma non trova la porta

10′ – Break dell’Udinese che si aggira pericolosamente nei pressi dell’area viola, ne viene fuori un calcio d’angolo

8′ – Problemi per Biraghi, a terra dopo una botta rimediata all’altezza dell’addome. Il terzino viola prova a stringere i denti, ma nel frattempo si scalda Terzic

7′ – Bella azione in uscita della Fiorentina, cross di Biraghi respinto dalla difesa

6′ – L’Udinese lascia pochissimi spazi, la Fiorentina deve avere pazienza

5′ – Martinez Quarta in anticipo appoggia non perfettamente all’indietro per Dragowski, che spazza via

3′ – Prolungato possesso palla della Fiorentina, tentativo di imbucata per Vlahovic che non riesce

1′ – Fiorentina in divisa gialla, completo viola per Dragowski. Udinese con la classica maglia bianconera

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Dopo la cocente sconfitta di martedì scorso la Fiorentina di Vincenzo Italiano è chiamata al riscatto in trasferta. Ad accogliere i viola c’è l’Udinese di Luca Gotti, che arriva da due sconfitte di fila contro Napoli e Roma. Per la squadra gigliata si tratta di un’occasione importante per rilanciarsi in campionato e dopo un inizio spumeggiante per continuità di risultati e bel gioco, mentre i friulani ritrovare la quadra che ha permesso loro di restare imbattuti nelle prime quattro giornate. L’appuntamento è per le ore 15:00 agli ordini del sig. Ghersini di Genova. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, a fine gara invece spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti.

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.