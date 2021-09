Conclusa l’udienza con Gasperini sul caso antidoping: il tecnico dell’Atalanta in attesa dell’esito definitivo

Era fissata per oggi, ed è da poco terminata, l’udienza con Gian Piero Gasperini sul caso antidoping. Il tecnico dell’Atalanta, che con la tifoseria della Fiorentina non nutre esattamente un buon rapporto, era stato deferito il 13 aprile scorso per avere insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa a Zingonia, e inveito contro l’intero sistema antidoping.

L’accusa nei suoi confronti chiese anche venti giorni di squalifica ma lo scorso 10 maggio il Tribunale antidoping decise di rimandare indietro gli atti relativi al procedimento, chiedendo alla Procura nazionale antidoping di riformulare il capo di imputazione. Fu infatti rilevato un difetto procedurale nella richiesta di processo sportivo: il mancato avviso di conclusione delle indagini aveva impedito a Gasperini di produrre memorie difensive. Oggi è andato quindi in scena un nuovo capitolo della vicenda, con l’esito definitivo atteso per questa sera o al massimo per domattina.