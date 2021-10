Condò: “Calciatori come Vlahovic vogliono vincere trofei importanti. Costa troppo per la Juventus, ecco dove lo vedo in futuro”

Dagli studi di Sky Sport, il noto giornalista Paolò Condò ha parlato di Dusan Vlahovic e della decisione di non rinnovare il contratto con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Sulla falsariga di quanto successo in passato con Bernardeschi e Chiesa, ci sono dei calciatori che vogliono giocare in squadra che possono competere per vincere il campionato o la Champions League. Nei panni di un tifoso della Fiorentina mi verrebbe da dire che se tutti fossero rimasti, oggi la Viola sarebbe una squadra da Champions League”.

Condò si sofferma poi sul possibile trasferimento alla Juventus: “Per Vlahovic sarebbe un’eccellente destinazione, ma penso che costi un po’ troppo per le casse bianconere. Se devo pensare ad un grande squadra per il serbo, mi vengono in mentre il Manchester City o il Borussia Dortmund che in estate cederà Haaland”.