Condò: “Il Braga è una delle papabili vincitrici della Conference. Se la Fiorentina passa non parte battuta contro nessuna”

Il giornalista di Sky Sport Paolo Condò ha parlato a oasport.it delle squadre italiane in Europa, tra cui anche la Fiorentina, che in settimana sarà impegnata in Portogallo contro il Braga, oltre che della Lazio, contro il Villarreal. Queste le sue parole: “Certamente. I biancocelesti hanno tutto per alzare la coppa, nonostante penso che il Villarreal sia la vera favorita anche se ha salutato il suo miglior giocatore, ovvero Arnaut Danjuma, in direzione Tottenham. La squadra di mister Maurizio Sarri inizia con il Cluj, poi se la può giocare contro tutte. Sicuramente la rosa corta non aiuta nel doppio impegno, ma la Lazio deve crederci.

Discorso simile anche per i viola. Purtroppo ora avranno subito il Braga, una delle papabili per il successo finale. Se passassero, poi non partono battuti contro nessuno. Di grandi nomi in giro non ne vedo. C’è il West Ham, ok, ma i londinesi sono in zona retrocessione in Premier e dovranno pensare più a quello che alla Coppa”.