Condò: “La Fiorentina affronterà il Napoli da ottava sorella del campionato. I risultati dei viola non mi sorprendono”

Il giornalista di Sky Sport Paolo Condò ha parlato a margine dell’evento ‘Inside the sport’ al Museo del Calcio di Coverciano in vista del Napoli, prossima avversaria della Fiorentina: “Gli azzurri hanno più di un settimo dei millesimi per vincere lo scudetto. La squadra è attrezzata per vincere anche se ora non c’è un vero padrone”.

E poi sulla partita di domenica ha aggiunto: “Punti deboli? Bisogna vedere cosa succede quando arriva la Coppa d’Africa e perderà un giocatore fondamentale come Osimhen. Domenica c’è la sfida con la Fiorentina che si propone come ottava sorella: questi risultati dei viola non mi sorprendono conoscendo il valore di Italiano e quello del gruppo”.