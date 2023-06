Conference a rischio per la Fiorentina con la Juventus (volontariamente) fuori? Proviamo a fare chiarezza

Nel pomeriggio di ieri, Repubblica ha lanciato la notizia secondo cui, in caso di rinuncia alla partecipazione alla prossima Conference League, nessuna squadra italiana avrebbe potuto prendere il suo posto nel torneo, facendo diventare l’ottavo posto della Fiorentina del tutto inutile ai fini della qualificazione.

La partecipazione dei bianconeri alla prossima Conference, infatti, è ancora in bilico, visto che il club di Torino potrebbe patteggiare con la federazione europea per evitare future multe o sanzioni dovute ai vari processi che hanno coinvolto il club bianconero in questi ultimi mesi. Sarà dunque da definire bene in quali termini avverrà la possibile esclusione della Juventus dalla competizione: se su base volontaria oppure per squalifica (da definire anche un possibile “patteggiamento” in quale dei due campi si posizionerebbe). Tutto è prematuro da dire e prevedere, visto che ad oggi la Juventus è regolarmente tra le squadre partecipanti e non ci sono documenti ufficiali da analizzare. Se non il regolamento del torneo della UEFA.

All’articolo 4 Criteri e procedura di ammissione si legge al punto 4.04: “Se un club rifiuta di partecipare alla competizione, dopo essersi qualificato per merito sportivo e ha ottenuto una licenza dall’organismo nazionale competente, nessun’altra società dallo stesso può essere iscritta al suo posto e l’elenco di accesso è riequilibrato di conseguenza. Inoltre, in tal caso, il coefficiente dell’associazione è calcolato conformemente alla norma specifica di cui all’allegato D”.

Segue nell’allegato D, al punto D.3: “Se un club rifiuta di partecipare a una competizione UEFA per la quale si è qualificato, o è escluso da o non è ammesso alla competizione e non è sostituito da un altro club del stessa associazione, il coefficiente dell’associazione viene calcolato dividendo il totale Numero di punti ottenuti dai suoi club per numero di club di cui l’associazione ha diritto di far entrare in base alla lista di accesso”.

Seguendo alla regola il regolamento, dunque, come dicevamo, in caso di rinuncia volontaria nessuna squadra italiana potrà prendere il posto della Juventus. Da casa Fiorentina, però, fanno sapere che: avendo la FIGC diritto a far partecipare 7 squadre alle competizioni europee, se la Juventus non dovesse partecipare per qualsiasi motivo alla Conference League, a prendere il suo posto sarebbe l’ottava qualificata in Serie A, dunque il club gigliato.

Sarebbe infatti anche la federazione italiana a pagare le conseguenze di una possibile esclusione volontaria della Juventus, vedendo i suoi punti per il ranking calcolati comunque sia come se alle competizioni europee della prossima stagione partecipassero tutte le italiane che ne hanno diritto (7). Per farla semplice: se la Juventus rinunciasse, i punti totali delle italiane per il ranking UEFA per la federazione sarebbero comunque divisi per 7 e non per le effettive 6 squadre che giocherebbero. Il regolamento, però, anche su questo punto parla chiaro al punto D.3 sopra citato.

Nessun dubbio, invece, in caso di mancata ammissione (dunque squalifica da parte della UEFA) della Juventus alla prossima Conference League, visto che al comma 9 dell’articolo 4 del regolamento si legge: “Il club che non è ammesso alla competizione è sostituito dal secondo miglior piazzato club nel massimo campionato nazionale della stessa associazione, a condizione che il nuovo club soddisfa i criteri di ammissione. In tal caso, l’elenco di accesso è adeguato di conseguenza”. Dunque sarebbe la Fiorentina a prendere il posto dei bianconeri in virtù dell’ottavo posto.

Questo dice il regolamento in tutta la sua chiarezza. Chiarezza che purtroppo non c’è nella realtà. La Fiorentina è ancora appesa a un filo che potrebbe dire Conference League per il secondo anno consecutivo, oppure potrebbe dire niente Europa. I programmi cambiano inevitabilmente di conseguenza, in primis quelli sul mercato. Una decisione finale è attesa entro la fine di giugno. La aspettiamo con ansia, qualunque sia, per mettere un punto e ricominciare dopo una stagione molto buona, finita con tanta amarezza.