Conference League, anche il West Ham vince in rimonta e si aggiudica l’andata della semifinale contro l’AZ Alkmaar

Ovviamente questa sera, oltre a Fiorentina e Basilea, in Conference League erano impegnate anche West Ham e AZ Alkmaar nell’altra semifinale. A Londra gli olandesi sono passati in vantaggio con Reijnders, ma nella ripresa la squadra inglese ha ribaltato tutto. Prima il pareggio su rigore di Benrahma, poi il gol vittoria di Antonio. Qualificazione chiaramente ancora apertissima, ma in Olanda l’AZ Alkmaar dovrà compiere la non facile impresa di rimontare il West Ham.