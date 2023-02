Conference League, in caso di passaggio del turno la Fiorentina giocherà al Franchi l’andata. Le insidie più grandi…

Scaramanzia a parte, come scrive La Nazione, la Fiorentina può già guardare oltre la gara di ritorno contro il Braga. Lo spareggio di Conference League della squadra di Italiano si è messo totalmente in discesa anche per ammissione dei remissivi portoghesi. Diamo un’occhiata dunque allo stato dell’arte, con la terza competizione europea per club che da venerdì prossimo – quando a Nyon alle ore 14 si terrà il sorteggio degli Ottavi di Finale – entrerà realmente nella sua fase più interessante.

Giova ricordare che sono in attesa di rientrare in gioco le 8 squadre che hanno vinto il proprio girone: Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza, Az Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor e Slovan Bratislava. A queste squadre si aggiungeranno le altre otto provenienti dagli spareggi. La Fiorentina è l’unica che ha ipotecato il passaggio del turno nella gara d’andata. Tutte le altre partite restano in bilico in attesa del ritorno in programma giovedì. Buona la vittoria in trasferta del Partizan per 1-0 sul campo dello Sheriff Tiraspol, poi solo successi interni di misura come quelli del Qarabag sul Gent, del Trabzonspor sul Basilea, dell’Aek Larnaca sul Dnipro, della Lazio sul Cluj e del Ludogorets sull’Anderlecht. Tutte gare terminate 1-0.

Ancora più in bilico (0-0 l’andata) la sfida tra Bodo Glimt e Lech Poznan. Nel sorteggio degli Ottavi i viola non sarebbero teste di serie, al contrario delle 8 che hanno vinto i gironi e che giocheranno il ritorno in casa. I rischi maggiori restano legati a Villarreal e West Ham, ma anche il Nizza – settimo in Ligue 1 – può nascondere insidie. L’andata degli Ottavi è in programma il 9 marzo, il ritorno giovedì 16.