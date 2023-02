Conference League, quali sono i guadagni della Fiorentina? Ecco quanto il passaggio agli ottavi gioverebbe a Commisso

Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League? Dopo la goleada in Portogallo sarebbe il minimo. Per questo, con l’ausilio dei dati forniti da Calcio e Finanza, vogliamo fare i conti in tasca alla società di Commisso in merito alle entrate derivanti dal proseguo del cammino nella terza competizione europea.

Innanzitutto, per la sola qualificazione ai gironi, il club gigliato ha incassato 2,94 milioni di euro. Oltre ai soldi che dipendono dal ranking (per la Fiorentina ammontano a 1,29 milioni) ci sono anche i premi che la Uefa assegna ai vari risultati. Per i gironi, questi consistono in 500mila euro per vittoria e 166mila per pareggio. La Fiorentina ha quindi totalizzato, con 4 vittorie e un pareggio, 2.166.000 euro. A questo va aggiunto il raggiungimento della seconda posizione nel girone 325.000 euro.