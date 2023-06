Confermati Ikoné e Brekalo, mentre si pensa al prestito per Sottil. E su Nico Gonzalez…

Sulle colonne de La Nazione in edicola questa mattina si fa il punto su quello che potrebbe essere il futuro degli esterni d’attacco della Fiorentina. Partendo da chi è certo della conferma, Ikoné e Brekalo: sul primo non si vogliono rischiare minusvalenze, mentre il croato è ancora tutto da scoprire dopo un’avventura viola lunga appena sei mesi.

Il mercato potrebbe riservare sorprese per Nico Gonzalez, per il quale la Fiorentina si siederà al tavolo delle trattative solo di fronte a un’offerta molto alta. Proposte superiori ai 25 milioni difficilmente arriveranno dall’Italia, ma occhio all’estero, soprattutto il Germania, dove Nico ha già giocato con lo Stoccarda. Anche per Kouame saranno fatte riflessioni, soprattutto se dovessero arrivare offerte allettanti: non è incedibile.

Arriviamo infine ai due più lontani in questo momento dalla Fiorentina: Sottil e Saponara. Il primo ha tanti estimatori, nonostante una stagione non ottima e un infortunio che lo ha ostacolato a lungo. Difficile parta a titolo definitivo, ma il prestito, si legge, è una strada assolutamente percorribile. Saponara, invece, ha già le valigie in mano, dopo la decisione della Fiorentina di non rinnovare il contratto in scadenza alla fine del mese.