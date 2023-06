Confermato l’interesse della Fiorentina per un esterno del Genoa: fissato il prezzo

Già nelle scorse settimane si era parlato di un vivo interesse della Fiorentina per l’esterno d’attacco del Genoa Albert Gudmundsson. Il giocatore islandese è stato protagonista del ritorno in Serie A del Grifone giocando 36 partite nella serie cadetta, segnando 11 gol e siglando 5 assist. Il gradimento da parte della società viola per il ragazzo è stato confermato da Sky Sport.

Un rendimento che ha attirato anche l’attenzione di Sassuolo e Bologna, che seguono l’ala destra. Il Genoa ha fissato il prezzo per il suo cartellino: 10 milioni di euro, ma la richiesta si potrebbe abbassare se dovesse arrivare un’offerta entro il 30 giugno.