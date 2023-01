Conferme su Beukema: Il procuratore è in Italia. I contatti con la Fiorentina

Qualcosa in attacco, ma qualcosa anche in difesa. Potrebbero essere queste le mosse in entrata della Fiorentina all’interno di questo mercato invernale.

Detto dell’interesse viola per Cittadini, ora al Modena, ma di proprietà dell’Atalanta, si registrano delle conferme sul fronte Beukema, difensore olandese classe ‘98 di proprietà dell’Az Alkmaar.

Il suo agente in questo momento si trova in Italia. Ieri sera era al Dall’Ara dove è andato in scena il match tra Bologna e Atalanta. Questo perché sta trattando il suo assistito anche con i rossoblu. Ma secondo La Nazione, qualche contatto c’è stato anche con la Fiorentina.