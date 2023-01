Confronto con l’Atalanta per la Fiorentina: Nerazzurri aprono al prestito per Cittadini. In attacco una sorpresa per i viola? Sondaggi per Cabral

La Fiorentina parlerà nuovamente con l’Atalanta. E questo non solo per la questione Gollini, che potrebbe tornarsene a casa in questa sessione invernale del mercato.

Dal confronto con il club orobico potranno venire fuori novità su Boga (operazione da seguire ma obiettivamente molto complicata), come attaccante esterno, e soprattutto sul difensore centrale (oggi al Modena), Cittadini. A scriverlo stamani è La Nazione.

Sempre il giornale cittadino riporta anche la notizia che in attacco la sorpresa può essere Belotti, il quale potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, mentre per Cabral sono arrivati almeno un paio di sondaggi.