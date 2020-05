Consiglio Federale, il calcio professionistico va avanti (anche la Lega Pro). Su Play Off e Play Out…

Giornata molto importante per il calcio italiano: dopo l’ok arrivato dal CTS al protocollo sugli allenamenti collettivi, è in corso il Consiglio Federale dal quale trapelano indiscrezioni sulle modalità di ripresa dei campionati. Come riferisce la redazione di Sky Sport, nelle intenzioni delle componenti federali la ripresa dovrebbe essere “regolare”, non si è parlato di Playoff e Playout. Nel pomeriggio è atteso un comunicato della FIGC in cui, pur senza decisioni definitive, si farà riferimento all’intenzione del calcio italiano a livello professionistico (quindi A, B e C).