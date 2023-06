Contatti avviati tra Ramadani e il Galatasaray per Jovic, ma l’operazione con la Fiorentina non sembra facile

Secondo quanto riporta Radio Bruno, la permanenza di Luka Jovic alla Fiorentina non sembra scontata i vista della prossima stagione. Si registrano infatti contatti tra Ramadani, agente del serbo, e il Galatasaray, che già in inverno aveva messo gli occhi sull’ex Real Madrid.

La società viola non sembra propensa a lasciar andare il suo attaccante, ma non lo reputa incedibile. I turchi si vogliono cautelare in caso di partenza di Mauro Icardi, ma molto dipenderà anche dalla volontà di Jovic.