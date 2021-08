Contatti continui con Orsolini. Ieri il procuratore ha incontrato Barone

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio riferisce che i contatti tra la Fiorentina e Riccardo Orsolini si fanno sempre più concreti. Non a caso il procuratore dell’esterno del Bologna era ad assistere con Joe Barone alla gara della Primavera viola.

I contatti tra i due club ci sono e sarebbero anche ripetuti, anche ancora i felsinei non avrebbero aperto alla cessione del giocatore. La Fiorentina intende in ogni caso farsi trovare pronta dovesse esserci l’occasione di acquistare il classe ’97. Un esterno destro forte è uno dei tasselli che manca per completare la rosa viola.