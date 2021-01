Conte: “La partita contro la Fiorentina? Non vedo perchè non si debba spostare a sabato”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato nella consueta conferenza stampa prepartita in vista della gara dei nerazzurri contro il Benevento. Si è poi proiettato anche alla prossima sfida di campionato, quella in programma tra sette giorni proprio contro la Fiorentina, chiedendone di fatto uno spostamento per l’impegno ravvicinato di Coppa Italia di pochi giorni prima, martedì sera contro la Juventus. Ecco quanto ha dichiarato: “Non vedo il motivo per il quale non si debba spostare a sabato”.

