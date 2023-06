Conte: “Tantissimi complimenti alla Fiorentina, che diventerà un problema in più per le big. Italiano? Uno degli allenatori più promettenti”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha ricevuto gli elogi di Antonio Conte, premiato al ‘Timone d’Oro’ ad Arezzo. Ecco le sue parole sul tecnico viola, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Sicuramente è uno degli allenatori più promettenti. Ha dimostrato grande personalità, anche perché non è facile gestire una piazza come Firenze. Ha mantenuto la barra dritta anche quando veniva accusato del troppo turnover. L’ambiente sarà deluso per due finali perse, ma sono state gettate basi importanti per il futuro”.

Sulla Fiorentina: “Merita tantissimi complimenti, così come Inter e Roma nelle altre finali europee. Poter competere con le big europee dimostra che il nostro calcio non è in crisi. La Viola, visti gli investimenti di una società importante, diventerà un problema in più per le big italiane. Voglia di tornare in Italia? C’è sempre”.