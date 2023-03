Conti in rosso in Serie A: anche la Fiorentina tra le “big” che hanno perso di più negli ultimi 10 anni. Ma la distanza con il vertice è siderale

Che il calcio italiano sia in crisi non lo si scopre certo ora e che i maggiori club del nostro paese siano indebitati nemmeno. Juventus, Inter, Milan ma non solo, Transfermarkt ha stilato la classifica delle società italiane che hanno perso più milioni di euro negli ultimi 10 anni. E fra queste, figura anche la Fiorentina di Commisso (ma anche quella dei Della Valle dato che l’orologio si sposta fino al 2013).

Al primo posto di questa speciale graduatoria figura l’Inter, che nelle ultime 10 stagioni calcistiche ha perso ben 964 milioni di euro; seguita da Milan (911) e Roma (834). Fuori dal podio, troviamo la Juventus con 591 milioni in perdita, mentre alle spalle di Napoli e Lazio, ecco anche la Fiorentina con l’esigua cifra di 18 milioni di euro. Un dato quindi lontano anni luce da quelli che caratterizzano le perdite dei top club di A e un risultato comunque importante, sintomo di una buona stabilità di cui gode la società di Commisso.