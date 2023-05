Conti: “La Fiorentina deve imparare dagli errori commessi in Coppa Italia per non ripeterli nella finale di Conference League. Contro l’Inter comunque è stata una bella festa del calcio”

Carlo Conti, conduttore televisivo e tifoso della Fiorentina, ha espresso a A Tutto Calcio in onda su Rai 2 le sue opinioni sull’attualità della squadra viola: “La Fiorentina nel finale del secondo tempo contro l’Inter ha veramente avuto delle belle occasioni. Chiaro che, alla fine, i campioni hanno fatto la differenza, ma ho visto una bella squadra viola e soprattutto una bella festa del calcio. E devo dire che è stato bellissimo vedere tante famiglie allo stadio, uno spettacolo del genere e il valore dei tifosi viola. Molti di loro, soprattutto i più giovani, non avevano mai vissuto emozioni del genere. Comunque sia andata alla fine è sempre bello vivere una finale”.

E prosegue: “Per una squadra e una società giovane come la Fiorentina tutto questo dovrebbe servire come esperienza e magari proprio per la finale di Conference League. Ci porteremo questo bagaglio e gli errori per non ripeterli nella finale del 7 giugno. L’augurio è che le squadre italiane possano tutte portare a casa la coppa europea, soprattutto la Fiorentina in Conference League. Mi auguro che sia una bella gioia per le squadre italiane”.