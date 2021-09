Continua il braccio di ferro per il rinnovo di Vlahovic. Nessun passo in avanti. La situazione in casa Fiorentina

Continua il braccio di ferro tra la Fiorentina di Rocco Commisso e l’entourage di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta TMW, la fumata bianca è sempre sembrata essere vicina, ma non è mai arrivata. Vlahovic comunque è voluto rimanere a Firenze per completare il suo percorso ed ha avuto un inizio di stagione ottimo con Italiano.

Sono stati tanti i contatti tra l’entourage ed i viola, ma c’erano di mezzo precedenti problemi di natura economica con il procuratore di Vlahovic. Successivamente ne sono sorti altri per l’eventuale mandato alla cessione, la percentuale da riconoscere sia a lui che al classe 2000, per i bonus e per i controbonus. Commisso ha alzato la proposta fino a 4 milioni di euro più parte variabile, ma ancora Vlahovic non ha firmato. Infine il nodo legato alla clausola da 80 milioni che la Fiorentina avrebbe voluto inserire per blindare il giocatore. La partita tra Vlahovic e la Fiorentina rimane aperta, e l’epilogo è ancora tutto da scrivere.