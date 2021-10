Marcia quasi perfetta fin qui per la Fiorentina Under 17 in campionato e trend confermato anche nella giornata di oggi sul campo della Cremonese, dove i ragazzi di Galloppa hanno vinto per 4-0. Vantaggio viola firmato da Presta, addirittura all’ottavo gol in sei partite, e poi a segno anche Maggini, Dama e Padilla Mendoza: squadra viola che sale così a quota 15, con un solo passo falso fin qui in campionato.