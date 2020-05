Continua il momento difficile di Edimilson Fernandes in Bundesliga. Lo Schalke perde ancora e Nastasic…

Non riesco proprio più a vincere in Bundesliga il Mainz e lo Schalke. Prosegue il momento difficilissimo delle squadre degli ex calciatori della Fiorentina, Nastasic ed Edimilson Fernandes. Il difensore serbo, dopo tantissime gare di fila, viene tenuto in panchina dal tecnico Wagner; lo Schalke perde la quarta gara di fila. Il club di Gelsenkirchen cede in casa al Werder Brema, che passa grazie ad un gran gol di Bittencourt. Solo 4 punti nelle ultime 10 gare per lo Schalke 04, in crisi nera.

Perde anche il Mainz di Edimilson Fernandes, battuto dall’Hoffenheim. A Magonza è Bebou a dare la vittoria agli ospiti. Per Edimilson Fernandes 90 minuti piuttosto incolore, in cui si segnala soltanto un gran tiro finito alto di pochissimo. Molti gli errori in appoggio per lo svizzero che non riesce a far girare i suoi. Il Mainz, peggior difesa del campionato, è ora a più 1 dalla terzultima posizione, valevole per lo spareggio con la seconda di Zweite Liga. I biancorossi sono in netta difficoltà anche in zona gol e dovranno guardarsi ora anche dal rientro del Werder Brema, in netta risalita.