Continua il periodo no di Zurkowski a La Spezia: l’ex viola ancora out a causa di un fastidio muscolare

Non è un periodo propriamente felice per l’ex centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski, che dopo essere rimasto ai margini del progetto sportivo viola ha tentato la fortuna a La Spezia. I problemi fisici, però, continuano a tenerlo sotto scacco. Come scrive Il Secolo XIX, le possibilità che il centrocampista polacco possa scendere in campo contro la Sampdoria sono ridotte all’osso.

Ieri ha provato ad allenarsi con i compagni, ma dopo appena dieci minuti è stato costretto a lasciare il campo a causa del problema muscolare che lo tedia da prima della partita con la Lazio. Anche oggi, solo una parte di lavoro con i compagni. Le sue condizioni saranno da valutare nel corso dei prossimi giorni. In bianconero, per lui, solo 6 presenze fino ad oggi.