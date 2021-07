Continua il piccolo “intoppo” estivo di Dragowski: Il polacco assente per il riscaldamento

MOENA – Bartolomej Dragowski è stato sicuramente il grande assente nella prima uscita stagionale della Fiorentina contro l’Ostermunchen.

Un affaticamento muscolare ha di fatto escluso il portiere polacco dal match contro i tedeschi e il piccolo “intoppo” estivo per Dragowski. Infatti, neanche oggi pomeriggio il numero 69 gigliato è sceso in campo insieme ai portieri della Fiorentina per effettuare il riscaldamento.

Per il momento, sessione in palestra per Dragowski, ancora alle prese con un recupero che comunque, dovrebbe essere imminente