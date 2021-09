Continua il viaggio verso il nuovo ‘Franchi’: presentati trentuno progetti per il restyling

Scade oggi il termine per la ricezione dei progetti di primo grado relativi alla riqualificazione dello stadio della Fiorentina. Come riporta ilsitodifirenze.it, sono stati 31 i progetti per il nuovo Franchi presentati al Comune di Firenze, che includono anche il piano di riqualificazione dell’area di Campo di Marte.

Adesso la palla passa alla commissione, che entro il 16 ottobre sceglierà e comunicherà gli otto progetti che saranno ammessi al secondo grado di giudizio. Ci avviciniamo dunque sempre di più al restyling del Franchi, in attesa che venga scelto il progetto migliore per regalare alla Fiorentina e ai suoi tifosi una “nuova” casa.