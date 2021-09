Continua la sfortuna dell’ex meteora viola Bobby Duncan: si allenava già con la nuova squadra, ma il trasferimento è saltato!

Vi ricordate di Bobby Duncan? L’ex attaccante della Fiorentina Primavera, nonché cugino di Steven Gerrard, lo scorso anno aveva lasciato Firenze in direzione Derby County, in Inghilterra. La sua stagione nelle giovanili del club di oltremanica però, non è andata benissimo, tanto che per lui era pronto un altro trasferimento al Plymouth Argyle, squadra inglese di terza serie. Il giovane classe 2001 si stavan già allenando con la sua nuova squadra da qualche giorno, ma il trasferimento è saltato. Il motivo? La durata del prestito. Gli acquirenti infatti volevano acquistare le prestazioni del giocatore fino a gennaio, mentre il Derby County cercava un accordo per tutta la stagione. Continua il periodo non troppo radioso dell’ex attaccante viola.