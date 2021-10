Continua la striscia positiva di Gori con il Cosenza: merita una chance in Fiorentina?

Per un attaccante, Dusan Vlahovic, che sembra far di tutto per lasciare la Fiorentina verso altre destinazioni, in Serie B c’è un giovane attaccante di proprietà del club gigliato che continua a stupire. Stiamo parlando del classe ’99 Gabriele Gori, in questa stagione in prestito al Cosenza. Il centravanti – al quinto prestito consecutivo dopo Foggia, Livorno, Arezzo e Vicenza – quest’anno è partito alla grande e quest’oggi contro il Frosinone ha confermato le aspettative.

In giornata il suo Cosenza giocava in casa contro il più quotato Frosinone, in una sfida valida per l’ottava giornata del campionato cadetto. Il numero 9 ha portato subito in vantaggio i suoi: al 20′ si presenta dal dischetto e non sbaglia il calcio di rigore concesso da Fourneau. Gori è salito così a 4 reti in 8 partite con la maglia del club calabrese, sfornando la miglior partenza di sempre. I ciociari hanno poi raggiunto il pareggio a metà ripresa, terminando la sfida sull‘1 a 1.

Nonostante il periodo di appannamento del Cosenza, un solo punto nelle ultime due partite, la stagione del giovane attaccante della Fiorentina continua a gonfie vele. Dopo anni di prestiti in lega pro Gori sta dimostrando di potersi piano piano conquistare un’eventuale riconferma in viola, anche se è ancora presto per trarre conclusioni. Resta comunque opinabile la scelta fatta dalla società in estate: con un attaccante “rampante” in rosa come Gori perchè puntare tutto su Kokorin come vice Vlahovic?