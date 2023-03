Continua l’opposizione di alcuni comitati al restyling di Campo di Marte e del Franchi: “Non ci arrendiamo”

Come spiega novaradio.info, sarà in votazione oggi in Consiglio Comunale a Firenze il POC, il Piano Operativo Comunale, che contiene le linee di indirizzo di trasformazione urbanistica della città e, tra queste, anche la riqualificazione complessiva dell’area di Campo di Marte. Un’opera legata al restyling dello stadio Artemio Franchi. Alla ristrutturazione dell’impianto si sono opposti diversi comitati di cittadini e commercianti, tra cui il comitato “Vitabilità”.

Queste le parole della portavoce Francesca Marrazza: “Lo abbiamo fatto per far capire alla gente che la parte oggetto di trasformazione è più grande si quanto si immagina: 15.000 metri quadri, di cui solo 5.000 destinati a parco, il resto negozi e un albergo da 18 metri di altezza. Oggi il progetto sarà votato con il POC, ma non ci arrendiamo”. Tra le ipotesi, scrive il sito, c’è anche quella di un referendum tra i cittadini.