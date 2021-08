Continuano i casting per il ruolo di vice-Vlahovic: l’ultima idea della Fiorentina arriva dalla Svizzera

In attesa di capire il futuro di Vlahovic, la Fiorentina continua a muoversi per ingaggiare un nuovo attaccante. L’ultimo nome, direttamente dalla Svizzera, è quello di Arthur Cabral, 23enne brasiliano in forza al Basilea. Secondo il portale elvetico Blick.ch, Nicolas Burdisso lo avrebbe seguito da vicino nelle scorse settimane.

Trattasi di un profilo che arriverebbe come vice-Vlahovic, indizio che la Fiorentina è fiduciosa sulla permanenza del serbo e si sta muovendo per trovare un attaccante che gli faccia da vice e non uno che lo sostituisca.