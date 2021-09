Contratto: “Con Italiano non aspettatevi una Fiorentina che non prenda gol. Castrovilli deve trovare il suo ruolo in questa squadra”

Renzo Contratto, doppio ex di Fiorentina e Atalanta, attualmente procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: “Il più grande giocatore di cui ho avuto la procura è stato sicuramente Davide Astori. Grande difensore ma soprattutto grande uomo”.

Riguardo alla partita in programma domani sera: “La Fiorentina mi sta piacendo molto. Finalmente vedo un progetto tecnico all’altezza. Italiano è un allenatore molto bravo, si vede già la sua mano nel gioco della squadra viola. Deve definire il ruolo di Castrovilli in questa Fiorentina, perchè penso che il numero dieci gigliato debba essere più determinante. Dall’altra parte l’Atalanta ancora non è a pieno regime. Parlando con Sartori, uno degli artefici del miracolo atalantino, mi diceva che con Gasperini gli inizi di campionato sono sempre difficili”.

Sulla difesa della Fiorentina, Contratto ha aggiunto: “Il miglior acquisto in difesa per la Fiorentina credo sia stata la conferma di Milenkovic. Martinez Quarta invece deve ancora dimostrare tutto il suo valore. Detto questo, non aspettatevi una Fiorentina che non prenda gol. Con Italiano subiremo più gol ma ne faremo anche tanti. A lui piace tenere la linea difensiva molto alta”.