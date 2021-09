Contro il Napoli la Fiorentina avrà un’arma già sfruttata (bene) a Udine

Domani il Napoli, prossimo avversario della Fiorentina, scenderà in campo al Diego Armando Maradona per affrontare lo Spartak Mosca in Europa League. Forse la sfida più “leggera” della prima fase per i partenopei, che però porterà via energie importanti alla squadra di Spalletti in vista della gara di domenica contro i viola al Franchi. Poco meno di 72 ore di riposo per il Napoli, che a Firenze chiuderà un filotto di sei partite in diciassette giorni.

Il rendimento della squadra campana però, nonostante i tanti impegni, non sembra voler calare. Soprattutto in Serie A, dove sono ancora a punteggio pieno. La Fiorentina al contrario ha a disposizione una settimana intera per preparare l’importante partita e anche a Udine abbiamo visto come il riposo può essere determinante nel conto complessivo del match (i viola avevano 48 ore in più di riposo rispetto ai friulani).

Un’arma già avuta in mano ai ragazzi di Italiano e sfruttata a dovere su un campo non facile. Adesso serve usarla anche nella partita contro la squadra più in forma del campionato. Forse però, anche la più stanca.