Contro il Venezia arriverà la prima chiamata in Prima Squadra per un giovanissimo della Fiorentina?

Con Dragowski fuori per infortunio per qualche settimana, da circa due settimane si sta allenando con la Prima Squadra della Fiorentina il giovane portiere classe 2003 Gabriele Fogli. Il diciottenne di Pontedera sembra il prescelto da Vincenzo Italiano e il suo staff per diventare il terzo portiere alle spalle della coppia Terracciano-Rosati.

A difendere i pali della Fiorentina Primavera invece rimarrà il bulgaro Ivan Andonov, rientrato martedì dagli impegni con la propria nazionale. Per Fogli, quella contro il Venezia, potrebbe essere la sua prima convocazione con la Prima Squadra.