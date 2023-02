“Contro la Fiorentina il Bologna avrà voglia di giocarsela. Occhio a Orsolini, è in un momento di grande forma”

Il giornalista del Corriere dello Sport Claudio Beneforti, vicino alle questioni di casa Bologna, ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita contro la Fiorentina: “I rossoblù sono una squadra complicata da inquadrare, non si sa mai a cosa possano realmente ambire. Contro i viola può esserci la voglia di giocarsela, d’altronde si affronta una formazione di alto livello che ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia e gioca la Conference League”.

E poi su Orsolini, vecchio pallino viola, ha aggiunto: “E’ uno che può sempre fare male, così come Arnautovic. Rappresentano due minacce per gli avversari, ora Riccardo ha ritrovato una forma che mancava da tempo. Poi Thiago Motta è uno che non fa gerarchie, ma mette in campo chi vede meglio durante la settimana anche a costo di tenere in panchina qualche big”.