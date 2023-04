Contro la Sampdoria l’arbitro che condannò Dodô a Roma dopo 24 minuti. Bilancio equilibrato con lui in Serie A per la Fiorentina

L’AIA ha comunicato quali sono le designazioni per la 32esima giornata di Serie A, che vedrà la Fiorentina scendere in campo al Franchi contro la Sampdoria. L’arbitro del match sarà il signor Antonio Giua della sezione di Olbia. Quattro i precedenti con lui per i viola in Serie A: due vittorie e due sconfitte.

In questa stagione Giua ha già diretto i viola nella sconfitta per 2-0 a Roma contro i giallorossi, nel match giocato per larga parte in 10 uomini dalla Fiorentina per l’espulsione di Dodo per doppio giallo dopo appena 24′. Gli altri precedenti risalgono al 2021 nella netta vittoria a Firenze dei viola contro lo Spezia; nel 2019, nella sconfitta a Verona contro l’Hellas per 1-0; nel 2018m nella vittoria casalinga contro l’Udinese. Questa la designazione completa:

Direttore di gara: Giua

Assistenti: Peretti-Del Giovane

IV° Ufficiale: Gualtieri M.

VAR: Nasca

AVAR: Massimi