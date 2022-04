Contro l’Empoli l’inizio dell’ultimo sprint per l’Europa. E in campo c’è da dimostrare di essere “giocatori da Fiorentina”

La partita contro l’Empoli di questo pomeriggio rappresenta la prima di un tour de force che durerà un mese e mezzo, fino alla fine del campionato, dove la Fiorentina si giocherà l’Europa. Vietato calare di intensità durante la gara, la partita di andata insegna.

Al Franchi sarà l’occasione anche e soprattutto per Arthur Cabral, che prenderà il posto di Piatek in attacco. La squadra di Italiano ha bisogno dei suoi gol, prerogativa che nn gli è mai mancata durante a carriera. Adesso la Fiorentina si affida a lui per una maggiore concretezza là davanti. L’allenatore viola l’ha detto chiaro: “Questo è il momento di dimostrare che è un giocatore da Fiorentina”. A riportarlo è La Repubblica.