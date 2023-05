Contropiede Italiano: “Il Napoli è cresciuto e ora facciamolo anche noi”

“Serve una crescita graduale: il Napoli ha vinto lo scudetto dopo un percorso incredibile, pian piano dobbiamo crescere anche noi”. L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, va in contropiede e indica un percorso che può compiere la formazione viola in futuro.

Dopo la qualificazione alla Conference League della scorsa stagione, quest’anno i viola potrebbero giocarsi anche due finali (una già raggiunta in Coppa Italia e una che potrebbe essere ottenuta proprio in Conference) e, chissà, anche interrompere un lungo digiuno di vittorie. E l’anno prossimo? Per Italiano si può andare anche oltre, seguire l’esempio dato a tutti dagli azzurri che, intanto, continuano i festeggiamenti per il loro scudetto.