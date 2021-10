Contrordine Milenkovic: Cambio di programma sul rientro del difensore della Fiorentina

Cambio di programma per il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Diversamente da quanto era emerso nel corso del pomeriggio di ieri, il giocatore non farà rientro in anticipo a Firenze, ma resterà con la propria nazionale fino a giovedì prossimo, nonostante non sia in perfette condizioni fisiche.

A tal proposito possiamo dire che non si respira aria particolarmente preoccupata all’interno del club viola e c’è la convinzione che possa essere già in campo lunedì contro il Venezia.

Milenkovic ritornerà dunque assieme agli altri due compagni di squadra presenti nella Serbia: Dusan Vlahovic e Matija Nastasic.