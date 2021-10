“Conviene davvero far uscire una bomba del genere? Il caso di Vlahovic è simile a quello di Chiesa”

L’ex giocatore di pallanuoto e tifoso della Fiorentina, Gianni De Magistris, ha parlato del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Sono dalla parte della Fiorentina, perché non è possibile farsi prendere in giro. Vlahovic poteva sicuramente risparmiarsi quelle dichiarazioni fatte qualche giorno fa, rilette oggi fanno male. Alla società posso imputare il fatto di non aver imparato dagli errori commessi in passato: la Fiorentina si è ritrovata in una situazione simile a quella vissuta Chiesa. Mi chiedo: conviene davvero far uscire una bomba del genere, che adesso deflagrerà? Il rischio è che ne risenta la squadra”.