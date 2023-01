Coppa Italia: all’Inter basta un gol di Darmian per diventare la prima semifinalista. Atalanta eliminata

In attesa di Fiorentina-Torino, si è appena concluso il primo quarto di finale della Coppa Italia 2022/2023. A San Siro, l’Inter conquista la semifinale con una vittoria di misura contro l’Atalanta. Poche emozioni nel primo tempo, a parte un palo di Calhanoglu e una gigantesca occasione per Duvan Zapata intorno al 45°. A inizio ripresa ci pensa Matteo Darmian a siglare il definitivo 1-0 con un gran tiro incrociato di sinistro. I padroni di casa si aggiudicano un posto in semifinale e sfideranno la vincente di Juventus-Lazio.

Appuntamento a domani con il match tra viola e granata alle 18; alle 21, invece, la sfida tra Roma e Cremonese. Chiude il programma l’incontro tra bianconeri e biancocelesti di giovedì sera.