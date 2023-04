Coppa Italia e Supercoppa, un bel gruzzoletto nelle casse della Fiorentina. E per la finale…

Molte volte abbiamo evidenziate l’enorme differenza a livello di incassi tra Champions e Conference League. Basti pensare che chi vince il nuovo torneo, vedi Roma l’anno scorso, guadagna meno di chi viene eliminato ai gironi nella massima competizione europea. Ad ogni modo, l’ottimo percorso nelle coppe di questa stagione potrebbe comunque portare in dote alla Fiorentina un bel gruzzoletto.

Analizzando nello specifico la Coppa Italia, il Corriere dello Sport scrive che a seconda di come finirà la gara dell’Olimpico i viola potrebbero guadagnare anche più di 10 milioni. 3 sono infatti quelli ottenuti per il raggiungimento della finale, a cui ne vanno aggiunti 4,5 per la vincitrice e 2 per l’altra finalista, oltre al 45% del botteghino che potrebbe aggirarsi sui 2 milioni. Fin qui la Fiorentina ha guadagnato 712 mila euro dalla biglietteria delle gare di Coppa Italia. Il gettone per la Final Four di Supercoppa, invece, vale altri 2 milioni.